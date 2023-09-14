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общество

В Новосибирске рассказали подробности и причины арестов в клинике «1+1»

Фото: Сиб.фм

Приставы Новосибирска арестовывают имущество клиники «1+1».

В Новосибирске имущество клиники «1+1» арестовывают судебные приставы из-за долга компании владельцу здания на улице Восход. Как пояснила юрист Екатерина Рослякова в эксклюзивном интервью Сиб.фм, имущество будет передано ей на хранение от имени владельца здания Станислава Беляева, а затем вывезено на склад для дальнейшего хранения. Позже приставы примут решение по реализации инвентаря.

В соответствии с решением суда, которое уже вступило в силу, клиника должна выплатить более 20 миллионов рублей. Несмотря на это, процессы по другим делам все еще продолжаются.

Фото В Новосибирске рассказали подробности и причины арестов в клинике «1+1» 2

Группы вооруженных сотрудников службы судебным приставов находятся в здании, откуда они выносят имущество со всех помещений. Однако в операционном блоке еще не проводились какие-либо масштабные работы — там находится самое дорогостоящее оборудование. Кабинеты в блоке опечатаны.

Фото В Новосибирске рассказали подробности и причины арестов в клинике «1+1» 3

Будучи владельцем здания на улице Восход, Станислав Беляев рассказал, что руководство клиники «1+1» должно ему более 70 миллионов рублей за аренду. В соответствии со словами Беляева, клиника не выполняла график платежей с первого месяца и подавала встречные иски.

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Александр Борисов
журналист

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