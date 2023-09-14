В Новосибирске сняли фильм по мотивам повести «Я – дочь врага народа»

Картина режиссера из Новосибирска забирает кубки с самых разных фестивалей.

В Новосибирске сняли ленту «БеЗпризорная девчонка», в основу которой легла повесть «Я – дочь врага народа» местной писательницы, сказительницы Таисьи Пьянковой. Об этом сообщил gorsite.ru.

Писательница посвятила книгу своему внуку Илье. По словам режиссера фильма Ирины Канунниковой, Таисью Ефимовну называют «Бажов в юбке», ведь ее язык сильно напоминает язык Бажова в «Хозяйке медной горы». Пьянкова, будучи дочерью врага, все свое детство находилась в детских домах. Из семи из них, расположенных в Новосибирской области, она сбегала.

«Детство Таисьи Ефимовны пришлось на военные годы, по бюджету мы не могли бы создать ни костюмы, ни локации тех лет. И мы решили снять фильм по мотивам повести – ближе к 90-ым годам. Мы нашли локацию, где есть памятники Ленину, пионерам. Снимали на базе отдыха», — сказала Канунникова.

По словам режиссера, фильм имеет продолжительность 20 минут, на съемки ленты ушло всего 6 дней. Причем в течение некоторого времени массовый зритель посмотреть работу не сможет. Канунникова подчеркнула, что ленту показывают на фестивалях преимущественно первые 2 года.

Фильм «БеЗпризорная девчонка» «катается» по международным и всероссийским кинофестивалям. Картине уже удалось взять несколько кубков. Так, она победила на международном кинофестивале «Зилант» в Казани, удостоилась кубка победителя в категории «Лучший фильм фестиваля АУРА» в Санкт-Петербурге.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске откроют выставку редких работ сибирских художников-иллюстраторов.