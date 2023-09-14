В Новосибирске список крупнейших налогоплательщиков почти полностью изменился за 5 лет

Минфин Новосибирской области опубликовал данные о крупнейших налогоплательщиках в 2023 году – солидарно они перечислили в бюджет 25,9 млрд рублей.

В первом полугодии 2023-го десять крупнейших компании перечислили в бюджет Новосибирской области 25,9 млрд рублей. Это 21,1% от суммы всех поступлений в региональную казну.

Согласно данным министерства финансов, выросло и количество крупных налогоплательщиков, а поступления от их деятельности увеличились более чем в 4 раза. Так, например, в 2018 году 10 лидеров рынка перечисляли в первой половине чуть более 6% — всего 5,9 млрд рублей.

Поменялся и состав самых крупных игроков рынка: в десятке остался только ООО «Разрез Восточный». На смену остальным девяти пришли АО «Авиакомпания «Сибирь» (S7), ПАО «Сбербанк России», отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области, пивоваренная компания «Балтика», ООО МКК «Страна Экспресс», ООО «АБ Инбев ЭФЕС», ГК «Центр финансовых технологий») и ООО РНКО «Платежный центр».

Впрочем, в Новосибирске некоторые бизнесмены прибегают и к теневым схемам для того, чтобы уйти от налогов. Так, например, весной 2023 года была выявлена ОПГ, которая не доплатила 144 миллиона рублей платежей и утилизационных сборов.