В Новосибирске суд продлил арест обвиняемому по делу о смерти 15-летнего промышленного альпиниста

Отцу погибшего подростка продлили домашний арест до 14 ноября.

В Новосибирске Центральный районный суд продлил домашний арест Хышикте Базарову, который обвиняется в нарушении правил безопасности работ, повлекшем по неосторожности смерть 15-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Под арестом он пробудет до 14 ноября 2023 года.

Напомним, инцидент произошел 15 июля. По данным следствия, промышленный альпинист привлек своих несовершеннолетних детей для выполнения работ по обработке швов на Красном проспекте.

В процессе работы, по неустановленным причинам, подростки упали с высоты. В результате этого 15-летний подросток погиб на месте, а 17-летний пострадавший был доставлен в больницу с различными травмам.

Следком возбудил уголовное дело ч.2 ст.216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).