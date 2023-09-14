В Новосибирске в эту субботу пройдет ярмарка у ГУМа

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет 16 сентября на пл. Карла Маркса. С 10:00 до 16:00 жители Новосибирска и гости города смогут сделать запасы на зиму — приобрести мед, дикорастущие растения, свежие и качественные фрукты, овощи, а также многие другие продукты питания и посадочный материал.

Всего на ярмарке представят свои товары 200 организаций и индивидуальных предпринимателей. Участие примут и садоводы-огородники.

Отметим, что по причине организации ярмарки, будет перекрыто движение транспорта по ул. Сибиряков-Гвардейцев на участке от ул. Покрышкина до площади им. Карла Маркса.

Движение автобусных маршрутов будет организовано по следующей схеме:

Подчеркнем, что в этом году одним из новшеств ярмарки являются волонтеры, готовые помочь донести и довезти продукты до дома. Как уже отмечают многие сибиряки, это полезное новшество, которое подчеркнет уважительное отношение к гостям. Торговые места участникам ярмарки будут предоставлены бесплатно.