В одной из школ Новосибирска заболела половина 9 класса — карантин не объявлен

В Новосибирске родители пожаловались, что здоровых детей не отправляют на карантин.

В школе Кировского района Новосибирска заболели 17 детей 9 «В» класса. Об этом Сиб.фм сообщила мать учащегося.

По её словам, всего в классе 28 учеников, однако после того, как заболела большая часть школьников, руководство образовательного учреждения не отправило не заболевших детей на карантин. Сейчас родители переживают, что остальные подхватят вирус и разнесут его по всей школе.

Сиб.фм отправил официальный запрос в региональный Роспотребнадзор для выяснения подробностей.

Как ранее писал Сиб.фм, в прошлом 2022 году в Новосибирской области более чем в 10 раз увеличилась заболеваемость COVID-19 и ОРВИ среди школьников.

Перед Новым годом один класс школы №95 закрыли из-за вспышки кори.