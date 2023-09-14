Сколько стоит iPhone 15 — в России цена будет выше на 50-70%

Цены на новый iPhone 15 начинаются от 125 тысяч рублей.

В России начались предзаказы на новый iPhone 15. Местные ритейлеры и операторы связи уже принимают заявки на смартфоны. Стоимость обычной версии устройства с 128 ГБ памяти составляет от ₽125 тысяч до ₽130 тысяч, в зависимости от магазина. В то же время, топовая модель iPhone Pro Max с терабайтом памяти стоит от ₽250 тысяч.

Сравнивая цены на iPhone 15 в России и США, можно заметить, что разница составляет примерно 50-70%, в зависимости от модели. Например, розничная цена iPhone 15 с 128 ГБ памяти в США составляет $800, что немного меньше, чем ₽80 тысяч. Поставки смартфонов в Россию начнутся в начале октября, в то время как официальные продажи по всему миру стартуют 22 сентября.

Ниже приведены цены на различные модели iPhone 15 в России:

iPhone 15

— 128 ГБ — ₽125 тыс.

— 256 ГБ — ₽140 тыс.

— 512 ГБ — ₽170 тыс.

iPhone 15 Plus

— 128 ГБ — ₽140 тыс.

— 256 ГБ — ₽155 тыс.

— 512 ГБ — ₽185 тыс.

iPhone 15 Pro

— 128 ГБ — ₽155 тыс.

— 256 ГБ — ₽170 тыс.

— 512 ГБ — ₽200 тыс.

— 1 ТБ — ₽235 тыс.

iPhone 15 Pro Max

— 256 ГБ — ₽190 тыс.

— 512 ГБ — ₽220 тыс.

— 1 ТБ — ₽250 тыс.