В Сети показали видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском

В Сети появились кадры с места приземления самолета в поле под Новосибирском.

«Уральские авиалинии» продемонстрировали видео с места аварийной посадки пассажирского Airbus A320 в поле под Новосибирском. Кадры появились в Телеграм-канале авиаперевозчика.

«Импровизированный аэропорт недалеко от посёлка Московка Новосибирской области. Ловите кадры с высоты птичьего полёта», — написано в ТГ-канале UralAirlines_Official.

Судя по кадрам, командир воздушного судна при приземлении ориентировался на проходящую по полю грунтовую дорогу, Airbus A320 сел параллельно ей и лесополосе. Пилоты совершившего аварийную посадку самолета выбрали единственный участок местности, лишенный деревьев.

На опубликованном видео можно увидеть след от шасси. Рядом с лайнером находятся припаркованные автомобили. Площадка вокруг судна сильно вытоптана.

Как ранее писал Сиб.фм, Следком раскрыл подробности расследования посадки самолёта в поле под Новосибирском.