Виновникам взрыва заправки в Новосибирске запросили реальные сроки

В Новосибирске начались судебные слушания по делу о взрыве на заправке летом 2021 года.

В Октябрьском районном суде Новосибирска состоялись прения по уголовному делу, связанному с взрывом на АЗГС на Гусинобродском шоссе в июне прошлого года. Обвиняемым запрашивают не менее трёх лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба суда, в качестве подсудимых выступили генеральный директор компании "СибГаз" Роман Гармидер, представитель ООО "СибГаз" Геннадий Кисель и генеральный директор ООО УК "ЭКОГАЗ" Алексей Савлук. Всех обвиняют в нарушении требований безопасности опасных объектов, а также в незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по статьям п. "б" ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 217, п. "а" ч.2 ст. 238 УК РФ.

Государственный обвинитель потребовал от суда назначить всем подсудимым лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, причем на 4 года для Гармидера и Савлука, и на 3 года для Киселя. Как отмечается в суде, все подсудимые признали свою вину, но защита просила вынести решение, не связанное с лишением свободы.

Напомним, взрыв на АГЗС произошел 14 июня 2021 года. По мере поступления информации, сначала стало известно о четверых пострадавших, затем о 16 и 32. Как добавила и.о. заведующего ожоговым отделением областной больницы София Кабакова, "все пациенты получили ожоги пламенем". От взрыва пострадали 32 человека, 15 из которых были отпущены домой, а остальные остались в госпитале, в том числе двое детей. Часть пострадавших пришли в больницу самостоятельно. Уголовное дело возбудили в тот же день.