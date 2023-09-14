Застройщики помогут детям-сиротам получить жилье

Комитет Законодательного Собрания НСО по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам одобрил механизм реализации масштабных инвестиционных проектов для помощи детям-сиротам. Ранее такой же вопрос рассматривали в деле «обманутых дольщиков».

В среду, 13 сентября, на заседании комитета на обсуждение вынесли дополнительный вопрос — возможность изменить отдельные законы области, чтобы усовершенствовать механизм реализации масштабных инвестиционных проектов.

«По состоянию на 1 августа 2023 года, в очереди на обеспечение жильем состоит 7 546 детей-сирот, из них 5 175 человек, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано, в том числе имеющих не исполненное судебное решение — 95 человек», — объясняется в приложении к документу.

Законопроект предполагает использование механизма выдачи детям-сиротам жилья с привлечением масштабных инвестиционных проектов. Ранее такой же механизм в нашей области был запущен для решения жилищных проблем «обманутых дольщиков». Говоря простым языком, застройщик получает без конкурса земельный участок, строит на нем жилье, обязуясь, в свою очередь, часть квартир передать детям-сиротам.

Общая площадь построенного многоквартирного дома должна составлять не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений. При этом, застройщик вкладывает в строительство (реконструкцию) на территории Новосибирской области объекта капитального строительства для нужд государственных органов денежную сумму в размере не менее 600 миллионов рублей. А детям-сиротам застройщик предоставляет квартиры в не менее, чем 6,5 процентах от общей площади жилых помещений в возведенной новостройке.

Как доложил депутатам министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, этим законопроектом вносятся изменения сразу в три региональных закона. Депутат Ашот Рафаелян отметил, что в тексте законопроекта сказано не «участок», а «участки».

«Сколько участков допустимо? Каково их территориальное расположение?» — отметил депутат и напомнил, что для совершенствования действия законов о масштабных инвестиционных проектах была создана рабочая группа с участием депутатов Заксобрания, представителей Минстроя и Правительства области. «Сейчас предлагаю в первом чтении критерии утвердить, а затем уже ко второму чтению провести заседание рабочей группы, и эти критерии согласовать», — внес предложение Ашот Рафаелян, и его поддержал депутат Вячеслав Илюxин.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко отметил, что ранее застройщики могли вносить и 250, и 300, и 500 миллионов рублей для участия в масштабных инвестиционных проектах. «А сейчас критерий появился жесткий – 600 миллионов. Но, я думаю, что эти вопросы можно обсудить на заседаниях рабочей группы. И все критерии нужно там рассмотреть», – высказал мнение региональный парламентарий.

Депутат Дмитрий Козловский привел пример новосибирского микрорайона «Чистая Слобода», где сироты были заселены в один подъезд. И теперь на них поступают жалобы от других жителей этого подъезда. «Они, как котята брошенные, — сравнил законодатель. — Дали им квартиры, а никто не проверяет, не контролирует. Там были и наркоманы, и алкоголики. Это или к соцзащите, или к мэрии вопрос. Считаю, что нужно разработать какой-то механизм контроля над этими ребятами». Также депутат предложил не заселять всех сирот в один подъезд, а равномерно распределять их.

«Общее понимание у депутатов по поддержке законопроекта у депутатов есть, — подвел итог обсуждения председатель комитета Олег Подойма. – Мы надеемся на то, что вопрос предоставления жилья детям-сиротам будет решаться».

По итогам заседания комитет рекомендовал вынести законопроект в первом чтении на ближайшую сессию Заксобрания. А после принятия в первом чтении провести заседание рабочей группы.