Жителям Новосибирска для счастья нужно 210 тысяч рублей в месяц

Жители Новосибирска назвали желаемую зарплату.

Жители Новосибирска рассказали, что для счастья им нужна зарплата в 210 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Согласно результатам исследования, эта сумма варьировалась в разные периоды времени: в марте 2023 года она равнялась 200 тысяч рублей, в октябре 2022 – 195 тысяч рублей, в апреле 2022 – 177 тысяч рублей, в ноябре 2021 – 169 тысяч рублей, в мае 2021 – 166 тысяч рублей, в январе того же года – 170 тысяч рублей, в 2019 году – 168 тысяч рублей, а в 2018 году – 167 тысяч рублей.

Для тех кто младше 24 лет, достаточно 150 тысяч рублей, а для россиян старше 45 лет – 222 тысячи рублей. С увеличением доходов ситуация аналогичная: для тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей в месяц, достаточно 155 тысяч рублей, а для респондентов с доходом от 80 тысяч рублей – 260 тысяч рублей.

Самые высокие запросы у жителей Москвы (265 тысяч рублей в месяц), Санкт-Петербурга и Владивостока (по 230 тысяч рублей), Хабаровска (220 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (218 тысяч рублей). Самые скромные суммы в Ярославле и Барнауле (по 177 тысяч рублей), а также в Кирове, Волгограде и Астрахани (по 180 тысяч рублей).



Напомним, жители Новосибирска больше других россиян хотят лето круглый год.