Андрей Шимкив: В советское время за это лишали партбилетов

Встать на защиту интересов сельхозпроизводителей, обратившись в профильный комитет Государственной Думы, твердо намерены депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области.

На заседании аграрного комитета регионального парламента принято решение донести до Минсельхоза РФ, что требования по переработке побочных продуктов животноводства трудно исполнимы. Согласно изменениям федерального законодательства, в области необходимо построить 727 специализированных площадок из бетона общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров. При существующих мощностях областным производителям бетона понадобится 5 лет, чтобы удовлетворить этот запрос, а обойдётся строительство навозохранилищ в 14 млрд рублей. Причем затраты лягут на предприятия, владеющие поголовьем от 500 коров и более.

«Не знаю, как на поголовье в 11 тысяч голов КРС можно настроить достаточно площадок», — заявил депутат Олег Бугаков, возглавляющий племзавод «Ирмень».

Эту резонансную тему председатель новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив уже поднимал в апреле на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. «В советские времена руководителей хозяйств, которые не вывозили навоз на поля, лишали партбилетов, а те, кто это делал, наоборот, представляли к госнаградам!» — аргументировал тогда спикер регионального парламента.

Депутаты аграрного комитета абсолютно согласны, что нововведение может быть разорительным для сельхозпроизводителей.