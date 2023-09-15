Андрей Травников официально вступил в должность губернатора Новосибирской области

Андрей Травников повторно стал губернатором Новосибирской области: фотоотчёт с инаугурации.

В пятницу, 15 сентября, состоялась инаугурация Андрея Травникова на пост губернатора Новосибирской области. Церемония проходила в ГКЗ имени А.М. Каца.

На церемонии инаугурации в Новосибирской филармонии выступили член президиума генерального совета политической партии «Единая Россия» Александр Карелин, Митрополит новосибирский и бердский Никодим, председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Это второй раз, когда Андрея Травникова избирают губернатором Новосибирской области. Он временно исполнял обязанности главы региона с октября 2017 года по сентябрь 2018-го, затем в ходе голосования полноценно вступил в должность и проработал на посту губернатора 5 лет.

8-10 сентября 2023 года прошли выборы губернатора, на которых за Андрея Травникова проголосовали более 520 тысяч человек — это 75% голосов. Всего в голосовании приняли участие около 700 тысяч человек — это почти 32% от общего числа избирателей в регионе.

На электронное голосование подали заявки 89 тысяч человек с явкой более 86%. По данным облизбиркома, выборы прошли без серьёзных нарушений.