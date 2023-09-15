Доплата 2000 рублей к пенсии со стажем 30 лет: как получить надбавку

Мало кто знает, но россияне, отработавшие 30 лет в сельской местности, имеют право на прибавку к пенсии размером 2 000 рублей. Портал «Сиб.фм» публикует способы оформления сельской и других видов подобных надбавок для пожилых жителей РФ в 2023 году.

Сразу оговоримся, что речь идёт исключительно о неработающих пенсионерах нашей страны. Тем, кто отдал годы жизни труду в сельской местности и их стаж составил 30 и более лет, государство предлагает оформить доплату к пенсионному пособию в размере 2 000 рублей, заверил заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его экспертному мнению, 30-летняя работа жителей сельской местности обязательно должна входить в специальный перечень профессий, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Как минимум она должна быть связана с животноводством, растениеводством или рыболовством.

Другим важным условием при назначении «сельской доплаты» к пенсии является место жительства пенсионера – на момент оформления документов обязательно в сельской местности. Однако, если пенсионер жил в селе и уже получал такую доплату, а потом переехал в город, то она сохраняется за ним, пишет Telegram-канал "Госуслуги", отмечая, что оформить «сельскую» доплату можно через заявление в ближайшее отделение Социального фонда.

Кроме «сельской», в нашей стране существуют и другие доплаты к пенсии по старости:

· ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготных категорий пенсионеров: инвалиды, Герои СССР и соцтруда, ветераны, чернобыльцы, бывшие несовершеннолетние узники фашизма — от 1 300 до 4 950 рублей (требуется подать заявление, желательно до 1 октября 2023 года , в МФЦ, на портале госуслуг или лично в Соцфонде);

· доплата на иждивенцев: инвалидов, несовершеннолетних, студентов-очников, пожилых родителей, супругов, бабушек и дедушек – от 2 522 до 7 500 рублей (зависит от количества нетрудоспособных членов семьи);

· доплата для пенсионеров, достигших 80 лет — 7 567 рублей.