Если видите эти симптомы — бегом к врачу: онколог назвала первые признаки рака

Россияне крайне терпеливые люди и это порой играет против них, особенно в вопросах здоровья. Портал «Сиб.фм» публикует список тревожных симптомов, указывающих на серьезные проблемы в организме вплоть до начинающейся онкологии.

Терпение терпением, но некоторые симптомы должны, как минимум, насторожить человека и побудить обследоваться, уверены российские доктора. Уже не раз говорилось о том, что самая большая проблема при диагностировании злокачественных опухолей – поздние обращения пациентов за помощью, напомнил врач-онколог, эндоскопист НМИЦ онкологии имени Блохина, эксперт в сфере диагностики и лечения предраковых заболеваний и ранних форм рака ЖКТ Иван Карасев.

При этом доктор отметил, что набор симптомов у каждой опухоли разный. Он зависит от локализации, размеров и того, какие органы рак уже задел:

· постоянная нехватка сил, слабость;

· температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время;

· больное горло;

· раны, царапины, которые плохо заживают;

· кровь в кале и моче;

· постоянные головные боли.

Проявляются подобные симптомы, когда новообразование уже достаточно большое и мешает органу выполнять свою функцию. Именно поэтому медики настаивают на ежегодном осмотре организма, ведь в их практике нередки случаи, когда человек решил сделать банальную колоноскопию, а у него обнаружили маленькую опухоль и успели её устранить.

По единодушному мнению российских онкологов, лучшим исследованием на сегодняшний день является онкоскрининг, как залог раннего диагностирования рака.

Зачастую бывает и так — люди даже не обращают внимание на какие-либо симптомы, считая их обычными. К примеру, кашель или боли в спине они списывают на простуду с бронхитом, или поясничный миозит, или остеохондроз – «болезнь века». А ведь точно такими симптомами может проявляться рак, уверяют онкологи: «Кашель сопутствует раку легкого, а боли в спине могут давать метастазы в позвоночник рака любого органа, о котором человек пока и не подозревает. Например, кровоточивость десен является и характерным симптомом тяжелого заболевания крови — лейкемии. Подобных примеров можно привести сотни», пишут специалисты медицинского портала «ОнкоМедик.орг».

Отметим, что все вышеупомянутые симптомы стоит держать в памяти, чтобы при малейших их проявлениях обратиться к врачу.