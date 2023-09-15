Фотограф запечатлел НЛО над Красноярском

В Красноярске фотограф Александр Горбунов заснял НЛО.

В районе Николаевской сопки в Красноярске было замечено неопознанное летающее объект (НЛО), который был заснят профессиональным фотографом Александром Горбуновым. Об этом пишет МК-Красноярск.

Горбунов сообщил, что во время фотосессии он случайно зафиксировал необычный объект в небе, который напоминал летающую тарелку из кино. Кроме того, на снимках были видны шарообразные предметы, которые летели вместе с тарелкой.

Горбунов утверждает, что его оборудование дорогое и способно снимать с разрешением 8К, а полученные файлы нельзя открыть на обычном компьютере. В связи с этим, он исключает возможность дефекта оборудования и уверен в том, что зафиксировал настоящий НЛО.

Фотограф оценил длину объекта в 10 метров и его высоту на уровне 500 метров. Он также обратился за помощью к знакомому работнику метеостанции, который подтвердил, что это не могут быть зонды, так как их не запускают по два штуки. Кроме того, они отличаются по цвету от метеорологических зондов. Горбунов также отметил, что объекты отражали солнечный свет.