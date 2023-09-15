Главный прокурор, экс-губернаторы и Бато-лама Базаров: кто пришёл на инаугурацию Андрея Травникова 15 сентября

Инаугурация Андрея Травникова, избранного губернатором Новосибирской области, состоялась сегодня, 15 сентября, в ГКЗ имени Каца. Как прошла церемония и какие известные люди её посетили — в кадрах фотокорреспондента Сиб.фм Дениса Винокурова.

Мероприятие проводилось по пригласительным билетам, а все почетные гости заранее получили свои места. Зал имени Каца вмещает 1080 зрителей, включая 12 мест для людей с ограниченными возможностями. Однако, на церемонии присутствовало даже немного больше людей — некоторые из них стояли в проходе.

Среди зрителей было много известных политических деятелей, как из прошлого, так и настоящего. Самые почетные гости занимали места рядом с губернатором. Рядом с Андреем Травниковым сидели председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив и его супруга Людмила Травникова.

Также вблизи избранного главы региона находились его заместители, депутаты и другие важные персоны для региона. Среди них были трехкратный Олимпийский чемпион и член Совета Федерации Александр Карелин, бывшие губернаторы Новосибирской области Владимир Городецкий и Василий Юрченко, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, прокурор Александр Бучман и Владимир Знатков, который проиграл Анатолию Локтю на выборах мэра в 2014 году и сейчас занимает должность в правительстве Новосибирской области. Отмечается, что Знатков значительно изменился с момента выборов мэра — он отрастил бороду.