Инаугурация губернатора Новосибирской области Андрея Травникова: прямая трансляция 15 сентября

В Новосибирске Андрей Травников вступит в должность губернатора.

Андрей Травников был избран на второй срок губернатором Новосибирской области. Он вступит в должность 15 сентября 2023 года. Инаугурацию можно будет увидеть в прямом эфире на телеканале ОТС в 12:00.

Напомним, что на прошедших выборах главы Новосибирской области победу одержал действующий губернатор Андрей Травников. За него проголосовало более полумиллиона избирателей (526282), что составляет 75,72% от общего числа принявших участие в голосовании жителей региона.

Этот результат значительно превышает показатели выборов 2018 года. Явка составила 31,86%, что означает участие около 700 тысяч граждан.