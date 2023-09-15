сегодня
15 сентября, 09:41
пробки
4/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 96.16 | eur 103.2
сегодня
15 сентября, 09:41
пробки
4/10
погода
+11.1°C
курсы валют
usd 96.16 | eur 103.2
сегодня 07:57
политика общество

Инаугурацию губернатора Новосибирской области Травникова покажут в прямом эфире

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Повторно избранный губернатор Новосибирской области вступит в должность 15 сентября.

Действующего губернатора Новосибирской области Андрея Травникова избрали на второй срок. Он вступит в должность снова 15 сентября 2023 года. Инаугурации покажут в прямом эфире телеканала ОТС в 12:00.

Телеканал ОТС покажет прямую трансляцию инаугурации губернатора Новосибирской области из ГКЗ имени А.М. Каца.

Напомним, по результатам трехдневных выборов за Андрея Травникова проголосовали более 520 тысяч человек — это 75,72% от числа всех проголосовавших (около 700 тысяч человек). Общая явка составила 31,86%.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в