Командир «Веги» Панфёров из Новосибирска высказался о второй волне мобилизации осенью-2023

В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров сказал, что возможность всеобщей мобилизации минимальна.

В Новосибирске командир батальона «Веги» Андрей Панфёров высказал своё мнение относительно второй волны мобилизации осенью 2023 года. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Панфёров подчеркнул, что перед проведением второй волны мобилизации необходимо проработать ошибки первой. Однако в настоящее время это не требуется, так как нужны опытные бойцы, готовые служить по контракту. Возможность всеобщей мобилизации минимальна, так как люди, которые не готовы к происходящему в зоне СВО, не смогут выполнить задачи.

Комбат сомневается в возможности проведения всеобщей мобилизации и считает, что уже установленная система работает хорошо. По его словам, люди, которые служат, готовы выполнять задачи, которые стоят перед Вооружёнными Силами РФ и государством. Панфёров отметил, что противник остановлен, а в зону СВО активно идут контрактники, которые считают своим долгом защитить Родину.



Напомним, российские власти озвучили позицию относительно необходимости второй волны мобилизации.