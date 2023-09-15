сегодня
15 сентября, 18:58
пробки
6/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 96.16 | eur 103.2
сегодня
15 сентября, 18:58
пробки
6/10
погода
+19°C
курсы валют
usd 96.16 | eur 103.2
сегодня 16:41
общество

Командир «Веги» Панфёров из Новосибирска высказался о второй волне мобилизации осенью-2023

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске комбат «Веги» Панфёров сказал, что возможность всеобщей мобилизации минимальна.

В Новосибирске командир батальона «Веги» Андрей Панфёров высказал своё мнение относительно второй волны мобилизации осенью 2023 года. Об этом пишет МК-Новосибирск.

Панфёров подчеркнул, что перед проведением второй волны мобилизации необходимо проработать ошибки первой. Однако в настоящее время это не требуется, так как нужны опытные бойцы, готовые служить по контракту. Возможность всеобщей мобилизации минимальна, так как люди, которые не готовы к происходящему в зоне СВО, не смогут выполнить задачи.

Комбат сомневается в возможности проведения всеобщей мобилизации и считает, что уже установленная система работает хорошо. По его словам, люди, которые служат, готовы выполнять задачи, которые стоят перед Вооружёнными Силами РФ и государством. Панфёров отметил, что противник остановлен, а в зону СВО активно идут контрактники, которые считают своим долгом защитить Родину.

Напомним, российские власти озвучили позицию относительно необходимости второй волны мобилизации.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Дамир Трубников

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в