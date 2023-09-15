«Мы же замёрзнем!»: в Новосибирске многодетная семья перед отопительным сезоном осталась без трубы

Жители нескольких домов в Первомайском районе Новосибирска боятся, что останутся этой осенью без отопления, так как в конце лета оказались по соседству с разрытой теплотрассой.

С криком о помощи в редакцию Сиб.фм обратился отец пятерых детей Александр Жеребцов. Вместе с семьёй он проживает по адресу улица Радиостанция №2, 1. Беспокойство местных жителей начало расти, когда в августе около двухэтажки раскопали теплотрассу.

«В начале августа они только взялись за ремонт отопления – мы просто боимся, что скоро замёрзнем. Только месяца полтора где-то начались раскопки. Было два месяца – ничего не делали: поздно взялись. Я не уверен, что они теперь успеют всё сделать. Все жители переживают, беспокоятся,

- рассказал Сиб.фм Александр. – Объём работ сейчас выполнен даже не на 50%. Раньше отопление у нас было поверху – они это всё убрали, и сейчас в землю закапывают. Мы опасаемся, что всего этого они не успеют сделать».

Без отопления с первым снегом боятся остаться жители двух двухэтажных домов и одного трёхэтажного. Местные жители наблюдают, что раскопаны более тонкие трубы, а укладываются большим диаметром.

«Почему начали делать так поздно? То день работают, то день не работают.... В понедельник, например, они совершенно ничего не делают. Во вторник только завезли трубы, разгрузили их и опять – всё!»

- возмущён Александр.

Местные жители предположили, что трубы разрыли и укладывают новые из-за строительства поблизости нового ЖК «Одоевский». Корреспондент Сиб.фм сделал запрос в компанию застройщика, но там опровергли связь с работами на тепломагистрали.

У жителей трёх домов на улице Радиостанция №2 появилось ещё больше вопросов: зачем начинать глобальные работы перед наступлением осени?

«У меня пятеро детей, один из них – двухмесячный ребёнок. Наступят холода, и я просто боюсь, что все мы тут начнём замерзать. У нас много детей и пенсионеров, склонных к простудным заболеваниям. Я, лично, за свою семью переживаю!» – продолжает Александр Жеребцов.

Местным жителям затяжные работы в диспетчерской объясняли тем, что не было труб. Сейчас собственники квартир видят, что материал есть, но рабочие от этого не ускорились.

«Плюс к этому у нас тут развернулась война за берёзы: некоторые из жителей встали на защиту берёз, которые рабочие собирались срубить. Никто сейчас трассу вообще не копает. Ещё копать метров 200, но ничего не делается. Разрешение на спил администрация вроде дала, но у нас один человек встал грудью и сказал, что не даст пилить. Рабочие, которые должны были пилить, уехали, – сожалеет Александр Жеребцов.

– Меня сейчас волнует моя семья, которая может замёрзнуть, а берёзы не дали срубить полторы недели назад. Если бы это было летом, возможно, решили бы вопрос с берёзами. А сейчас какие берёзы? Мы скоро уже замерзать начнём».

Корреспондент Сиб.фм сделал запрос в СГК, но там пояснили, что трубы не их. Данный участок, согласно документам, обслуживает компания ООО «Энергосети Сибири». Связаться с руководством организации в течение пятницы, 15 сентября, редакции не удалось, поэтому был отправлен официальный запрос. Сиб.фм будет следить за развитием событий.

Также напомним, что в апреле этого года жители дома №165/4 по улице Богаткова в Новосибирске рассказали, что их обязали самостоятельно содержать теплотрассу, ведущую к многоквартирнику. Несмотря на информационный шум после публикации Сиб.фм, ситуация с трубой до начала лета так и не решилась.