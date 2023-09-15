Объём предложения новосибирских застройщиков резко уменьшился

Самая большая база новостроек Новосибирской области Нмаркет.ПРО показывает снижение общего числа новостроек в продаже на 27% от максимума, который пришелся на середину июня 2023 года.

На платформе Сбербанка «Домклик» в онлайн отображается уменьшение числа активных объявлений в новостройках Новосибирской области на 2567 квартир или 19% за последние 30 дней. При этом число предложений на вторичном рынке региона наоборот выросло на 2048 единиц. В целом по всей России число активных предложений на первичном рынке уменьшилось за это же время на 38 935 единиц, это 9%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Похожая ситуация на сайтах большинства крупных агрегаторов и агентств недвижимости. Общее число непроданных квартир в новостройках региона за 2 месяца сократилось незначительно, просто застройщики сняли с реализации часть квартир. Рекордные продажи в июле и августе позволили строителям наполнить счета эскроу, и они предпочитают иметь в активе готовые квартиры», — говорит эксперт.

Сейчас по отдельным проектам темпы продаж в 2 раза превышают темпы строительства, есть дома, которые на фундаменте реализованы на 40-50%. При росте ключевой ставки, себестоимости и курса валют приходится постоянно пересчитывать экономику проекта. В этой ситуации цены на недвижимость продолжат расти, заключил Николаев.

Напомним, арендные ставки на дома в Новосибирской области растут в 2,5 раза быстрее, чем в РФ.