Певец Игорь Николаев переведён в реанимацию — Mash

Игорь Николаев госпитализирован в реанимацию.

Российский композитор Игорь Николаев был доставлен в реанимацию. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

По информации канала, у Игоря Николаева были обнаружены следы перенесенного обширного инфаркта. В настоящее время врачи прилагают все усилия для экстренной стабилизации его состояния.

Согласно данным Mash, у композитора нарушена работа сердца, а результаты ЭКГ являются неутешительными. Игорь Николаев находится при сознании, ему применяют седативные препараты. Близкие родственники даже не могут посетить его в палате, добавляют в канале.

Ранее сообщалось, что Игоря Николаева доставили в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Он находится в палате интенсивной терапии, передает информационный портал «Дни.ру».