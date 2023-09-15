Под Новосибирском построят индустриальный парк за 5 млрд рублей

В Новосибирской области к концу 2030 года откроют индустриальный парк.

В Новосибирском районе планируется строительство частного индустриального парка под названием Мичуринский кластер". Площадь парка составит 20 гектаров, а общая площадь объектов достигнет 100 тысяч квадратных метров. Проект был одобрен на совете по инвестициям при губернаторе региона. Инвестиции в проект составят 4,9 миллиарда рублей. Ожидается, что парк создаст более тысячи рабочих мест к концу 2030 года.

Планируется, что в парке будут реализованы 18 проектов в формате Light Industrial, которые представляют собой комплексы небольших производственно-складских объектов для малого и среднего бизнеса. Эти объекты будут объединены по отраслевому признаку, что позволит снизить арендную плату и минимизировать негативное влияние на окружающую среду.

Генеральный директор ООО "Мичуринский кластер" Роман Корольков сообщил, что первый объект планируется ввести через три года, а к 2027 году планируется построить не менее 20 тысяч квадратных метров, что составит примерно 20 компаний и около 200 рабочих мест. Весь парк планируется завершить к концу 2030 года. Проект был одобрен избранным главой региона Андреем Травниковым и другими членами совета.

Напомним, в КХЛ назвали причину непроведения матча звезд лиги в ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске.