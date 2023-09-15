Председатель Заксобрания поздравил нового губернатора со вступлением в должность

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на церемонии вступления в должность губернатора поздравил вновь избранного главу региона.

Сегодня в Государственном концертном зале имени А. М. Каца состоялась церемония вступления в должность Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. В начале мероприятия председатель региональной избирательной комиссии Ольга Благо сообщила итоги выборов 8, 9 и 10 сентября, поздравила Андрея Травникова с убедительной победой. И вручила удостоверение об избрании его главой региона.

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новосибирской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Новосибирской области. Отстаивать интересы Новосибирской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Верно служить народу и Конституции Российской Федерации во имя процветания Новосибирской области и благополучия населения», — прочел текст присяги Андрей Травников, заверил своей подписью.

Со словами поздравлений к главе региона обратились полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. «Пять лет назад, стоя за этой же трибуной в день инаугурации губернатора Новосибирской области, я говорил о планах и надеждах на перемены, связанных с именем нового губернатора. И о том, что успех губернатора станет и успехом всего региона. Итоги завершившихся на прошлой неделе выборов подтвердили и обратное: успехи региона обеспечили успех и убедительную победу действующего губернатора. И это не игра слов! Команды не бывает без лидера. Так же, как лидера не бывает без команды. И сегодня – тот самый случай, когда будет справедливо сказать, что у этой победы тысяча отцов. Тысячи жителей области, которые честно трудились все эти годы каждый на своем месте. Понимали, что только вместе мы — сила. И что команда Новосибирской области – это не пустые слова», — подчеркнул спикер областного парламента.

Андрей Шимкив обратился к сидящим в зале жителям, в их числе — члены Правительства региона, руководители государственных органов и учреждений, главы местного самоуправления, депутаты, почетные граждане Новосибирска и муниципальных образований:

«Разрешите сказать вам огромное спасибо за совместную работу! И за то, что приняли активное участие в выборах, подтвердив свою готовность так же сплоченно работать и дальше. Справедливо и заслуженно будет сказать, что для лидера команды, для губернатора служение интересам Новосибирской области — это не только торжественные слова присяги, но и личная душевная отдача. По полной, по сибирски, по нашему! Андрей Александрович, от всех своих коллег-депутатов и от себя лично поздравляю Вас с уверенной победой в этой избирательной кампании! Желаю столь же уверенно и последовательно двигаться вперед. Команда в области сильная, работоспособная, проверенная. Успехов вам, успехов всей нашей области!»

В своем ответном слове Андрей Травников поблагодарил новосибирцев за доверие и выразил готовность собрать все силы для того, чтобы двигаться дальше, работая на благо всего региона и всех жителей.

Каких решений, каких дел ждут от вновь избранного главы региона? Своими мнениями поделились депутаты Законодательного Собрания.

«Ждем только хорошего, — сказала Елена Спасских. — Ждем реализации всех намеченных планов и той стратегии, которая была принята ранее. Поддержка населения на выборах говорит о том, что Андрея Александровича Травникова люди знают, что он грамотный управленец, профессионал. Надеюсь, и дальше будем общими усилиями развивать Новосибирскую область. Планов много. Для Новосибирска, например, это вопросы транспортной доступности. Надеемся, что дальнейшая работа будет строиться с учетом имеющихся проблем и потребностей населения».

«Какпредседатель комиссии Законодательного Собрания по наказам отмечу, что более целенаправленной стала работа по реализации наказов избирателей, – уверен Дмитрий Козловский. – В этом, седьмом, созыве мы уже в два раза больше сделали, чем в шестом! И я надеюсь, эта тенденция продолжится. Команда осталась та же, результат налицо. И сформирован работающий механизм по выполнению наказов. Один из самых эффективных в России механизмов! Губернатор объехал всю область, многие проблемы увидел своими глазами. Так, побывав в Ленинском районе Новосибирска, Андрей Александровича дал поручение уже в 2024 году проектировать виадук на улице Дукача. И по другим территориям намечены первоочередные задачи».

«Ждать чего-то сверхъестественного мы не будем, — поделился Валерий Ильенко. — Потому что поступательно двигались в течение предыдущих пяти лет к поставленным целям. И эти цели достигнуты. Говорю безо всякого преувеличения, это подтверждается результатами голосования! Более 500 тысяч человек поддержали действующего губернатора. А значит, все, что делалось в течение предыдущих пяти лет – то направление, тот вектор, который надо продолжать. Дороги, сельское хозяйство, поддержка инвестиционных проектов, строительство школ и детских садов... Без преувеличения, на территории Новосибирской области нет такого района, где бы не были заметны позитивные изменения».

«Мы ждем в первую очередь стабильности, — обозначил Денис Субботин. — Я всегда говорю, что каждому человеку и населению области в целом очень важны стабильность принятия решений властью и их исполнение. Ждем развития, новых успехов для нашей любимой Новосибирской области. Конечно, хотелось бы, чтобы сельские округа развивались. А для этого нужно даже не просто больше денег, а нужно, чтобы получалось задуманное! Если лет пять-десять назад было сложно найти средства для реализации значимых проектов развития, то сейчас сталкиваемся с тем, что сложно освоить выделенное финансирование: не получается сделать вовремя, не получается сделать качественно... Эти вопросы будем решать».

Вице-спикер областного парламента Ирина Диденко сказала о перспективных задачах: «Та работа накануне выборов, которая проделана губернатором на территориях совместно с депутатами, привела к тому, что мы приняли ряд корректирующих моментов. Их будем внедрять в дальнейшем. Появились новые предложения. Уже начали обсуждение и актуализацию областных программ, в том числе экономических: поддержки малого и среднего предпринимательства, промышленности, торговли, инвестиционной программы. Мы с понедельника начали активную комитетскую работу, и в дальнейшем в течение всего парламентского года нас ждет большая совместная деятельность. А результат – общий. Командный. Когда мы говорим об экономике, это повышение бюджетной эффективности, увеличение доходов в бюджете Новосибирской области и, соответственно, более значимый результат при решении социальных проблем».