Президент России Путин назвал количество контрактников в 2023 году

Владимир Путин заявил, что за 2023 год с ВС РФ подписали контракт 300 тысяч человек.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в 2023 году с Вооруженными Силами подписали контракт 300 тысяч человек. Об этом пишет «Ъ».

Напомним, власти России на данный момент не планируют проводить вторую частичную мобилизацию. Об этом заявил вице-председатель оборонного комитета Государственной думы Юрий Швыткин. Он отметил, что потребности армии будут удовлетворены уже имеющимся контингентом военнослужащих по контракту.

Кроме этого, парламентарий отметил, что приказы о мобилизации, о которых говорится в некоторых источниках, не имеют под собой оснований и не следует обращать на них внимание. Он также предупредил о возможных провокациях со стороны западных СМИ, которые, по его мнению, пытаются подорвать мир в регионе.