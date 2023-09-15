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политика

Почти 500 человек подписали петицию жителя Новосибирска о доказательствах гибели Пригожина

Сообщество «Евгений Пригожин ЧВК Вагнер» в соцсети ВКонтакте

Даже через несколько недель со дня авиакатастрофы, унесшей жизни Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и их спутников, ситуация яснее не стала, поскольку следствие засекречено, что не даёт покоя широкой общественности. Портал «Сиб.фм» следит за судьбой петицией с требованием открытого расследования происшествия, которую инициировал наш земляк.

Эксперты уверены, что причиной крушения бизнес-джета Евгения Пригожина был теракт с целью ликвидации руководителей легендарной ЧВК. При этом неравнодушные россияне разделились на две части: одна полагает, что вагнеровцы действительно погибли, а другие уверены, что все это – инсценировка, что они живы и снова объявятся, когда придёт время.

И те, и другие требуют открытого расследования. Так, 2 сентября текущего 2023 года на сайте Change.org появилась петиция с требованием открыто расследовать гибель Евгения Пригожина. Автор документа, житель Новосибирска Анатолий Овчинников, убеждён, что доказательств смерти нет: «На сегодняшний день (уже после сообщения о похоронах Пригожина) в западных и российских СМИ муссируются разного рода версии о том, что Пригожин жив, скрывается в какой-либо стране или вовсе никогда не был на том самолете. Проведение объективного расследования поможет «остановить информационную атаку, развязанную Западом», написал он.

Фото Почти 500 человек подписали петицию жителя Новосибирска о доказательствах гибели Пригожина 2

На сегодняшний день (на момент выхода публикации) петиция собрала пятисот подписей. К слову, Следственный комитет РФ никакой официальной информации о результатах расследования не обнародовал, кроме заявления о том, что «завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, по результатам которых личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе».

В это же время телеграмм-канал «ЧВК Вагнер. Евгений Пригожин» пишет: «По данным источников в силовых структурах, делу о крушении самолета Embraer присвоен гриф «секретно», за материалами дела установлен особый контроль». По сообщению другого телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, родственникам погибших в авиакатастрофе с Пригожиным было выдано по 5 млн рублей в качестве компенсации.

Отметим, что результаты интернет-опроса показали, что 76 % опрошенных (по состоянию на 14.09.2023) считают, что Евгений Пригожин жив, а по данным «Yandex Wordstat», за прошедший месяц пользователи в поисковике «Яндекс» слово «Пригожин» искали 12,5 млн раз (больше его фамилию писали в строке браузера только в июне этого года во время мятежа), в браузере Google также среди основных запросов фигурирует «пригожин жив или нет».

#расследование #армия #Россия #Следственный комитет #Новосибирск #осень #самолет #петиция #Украина #авиакатастрофа
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Оксана Чешенок
журналист

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