Почти 500 человек подписали петицию жителя Новосибирска о доказательствах гибели Пригожина

Даже через несколько недель со дня авиакатастрофы, унесшей жизни Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и их спутников, ситуация яснее не стала, поскольку следствие засекречено, что не даёт покоя широкой общественности. Портал «Сиб.фм» следит за судьбой петицией с требованием открытого расследования происшествия, которую инициировал наш земляк.

Эксперты уверены, что причиной крушения бизнес-джета Евгения Пригожина был теракт с целью ликвидации руководителей легендарной ЧВК. При этом неравнодушные россияне разделились на две части: одна полагает, что вагнеровцы действительно погибли, а другие уверены, что все это – инсценировка, что они живы и снова объявятся, когда придёт время.

И те, и другие требуют открытого расследования. Так, 2 сентября текущего 2023 года на сайте Change.org появилась петиция с требованием открыто расследовать гибель Евгения Пригожина. Автор документа, житель Новосибирска Анатолий Овчинников, убеждён, что доказательств смерти нет: «На сегодняшний день (уже после сообщения о похоронах Пригожина) в западных и российских СМИ муссируются разного рода версии о том, что Пригожин жив, скрывается в какой-либо стране или вовсе никогда не был на том самолете. Проведение объективного расследования поможет «остановить информационную атаку, развязанную Западом», написал он.

На сегодняшний день (на момент выхода публикации) петиция собрала пятисот подписей. К слову, Следственный комитет РФ никакой официальной информации о результатах расследования не обнародовал, кроме заявления о том, что «завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз, по результатам которых личности всех десяти погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе».

В это же время телеграмм-канал «ЧВК Вагнер. Евгений Пригожин» пишет: «По данным источников в силовых структурах, делу о крушении самолета Embraer присвоен гриф «секретно», за материалами дела установлен особый контроль». По сообщению другого телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, родственникам погибших в авиакатастрофе с Пригожиным было выдано по 5 млн рублей в качестве компенсации.

Отметим, что результаты интернет-опроса показали, что 76 % опрошенных (по состоянию на 14.09.2023) считают, что Евгений Пригожин жив, а по данным «Yandex Wordstat», за прошедший месяц пользователи в поисковике «Яндекс» слово «Пригожин» искали 12,5 млн раз (больше его фамилию писали в строке браузера только в июне этого года во время мятежа), в браузере Google также среди основных запросов фигурирует «пригожин жив или нет».