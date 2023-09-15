«Школьный трешмоб»: по сети прокатился флешмоб воспоминаний о странностях учителей

С 13 сентября в сообществах мессенджера Telegram и соцсети ВКонтакте обычные пользователи, звезды и популярные блогеры участвовали в челлендже «Неадекват, но это школа». Участники акции делились историями из жизни о странном и нетипичном поведении учителей, о забавных, а иногда и травмирующих ситуациях, связанных с преподавателями школ и вузов.

Среди постов много историй о несправедливости и строгости преподавателей. Но встречаются и приятные воспоминания о неожиданных или забавных поступках учителей. Известный шоумен Отар Кушанашвили, например, поделился историей о драке в университете, в которой за него заступилась учительница. А участник и финалист телевизионного шоу «Танцы на ТНТ» Сергей Чернышев рассказал своим подписчикам в соцсетях про необычный ритуал школьного учителя с окуриванием класса для избавления от негативной энергетики.

Поддержать учителей и еще раз напомнить об их важной роли и очень непростой работе решилась команда Skysmart. Преподаватели онлайн-школы в ответ на «неадекватные истории» про учителей с юмором продемонстрировали другую сторону учебного процесса. Оказалось, что среди учеников странностей не меньше.

Skysmart выложила в сеть серию карточек с рассказами учителей. Преподаватели поделились забавными историями про полуголых учеников, странные места для занятий, технические неполадки, «народно-общественную колбасу» и многое другое. Онлайн-школа еще раз подчеркнула, что учителя настоящие герои, которые не носят плащей.

Историй о забавных привычках, необычных или эксцентричных выходках учителей оказалось так много, что еще раз подтверждает, какую важную роль преподаватели играют в нашей жизни. Все, что происходит с нами в детстве, надолго остается в памяти. Какими будут воспоминания о школе, сильно зависит от личности учителя.