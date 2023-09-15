Сибиряк и море: новосибирец построил лодку первопроходцев и отправится на ней в Заполярье

Уроженец Новосибирска Евгений Шкаруба отправится в длительное путешествие на поморском карбасе — лодке первопроходцев. Сибиряк собрал судно своими руками. Путь Евгения лежит на север — сначала в Архангельск, а затем в Мангазею, что составит 2700 километров пути плавания в Заполярье. Специальный корреспондент Сиб.фм Оксана Козырева пообщалась с сибиряком о предстоящем приключении.

Верфь Товарищества поморского судостроения (Архангельск) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Политехнического Музея и Музея Москвы запускает в столице проект «Мангазейский морской ход».

Яхтенный капитан и руководитель проекта, новосибирец Евгений Шкаруба, говорит, что проект посвящен истории освоения Сибири, в XVI-XVII веках. За семьдесят лет русские первопроходцы проложили водные пути от Урала до Тихого океана. В 1601 году, по мере продвижения мореплавателей на восток, был основан первый форпост – пушная столица Сибири, «златокипящая Мангазея». В Мангазею было несколько путей, самый трудный из них – путь по Белому, Баренцеву и Карскому морям. Его и назвали – Мангазейский морской ход. Как раз этому пути и технологиям первопроходцев этот проект и посвящен.

Когда заходишь во двор Музея Москвы, будто меняется формула воздуха. После Зубовского бульвара с его сумасшедшим трафиком и запахом горячего асфальта попадаешь в таежный и спокойный мир. Варится вица (веревка из еловых веток, которой сшивается карбас), строгаются и смолятся доски для корабля, мерно стучат молотки. Команда, в основном это волонтеры, состоит из архитекторов, реконструкторов, реставраторов, плотников, столяров. Есть студенты, и девушка, сотрудник музея, которая помогает вести экскурсии и рассказывает о технологии строительства карбасов и об истории поморов.

Сам Евгений – загорелый, высокий, с горящими глазами. В раннем детстве отец Евгения, один из организаторов новосибирского клуба «Водник», приобщил его к яхтам, к лодкам, к морю. Евгений практически вырос на нашем сибирском, Обском. Потом был Питер, академия художеств, затем учеба на капитана и капитанский сертификат, чтобы ходить на яхтах. Московская яхтенная школа пригласила Евгения на работу инструктором, и он обучал людей управлению яхтой. Сначала подрабатывал, потом увлекся, и, уже в две тысячи первом году состоялась первая попытка перегнать яхту «Бавария 50», через Атлантику, через океан, путем Христофора Колумба. Собралась команда из учеников, вышли из Хорватии, волновались, но все прошло очень благополучно, это был колоссальный опыт. Потом один из друзей подарил клубу яхту «Hansa 54», и пошла команда, куда глаза глядят. Прошли Средиземное море, Норвегию, побережье Северной Европы. Менялись экипажи. В одном порту старт, в другом финиш. Желающих пойти под парусом было много. Фарерские острова, Исландия, Север, незамерзающие воды, там, где теплый Гольфстрим. Потом Нью-Йорк, попали в ураган Сэнди, не пострадали, но месяц стояли в порту.

Были серьезные аварии. У Галапагосских островов случилась первая весомая поломка на яхте – из-за сильного ветра сломалась мачта, и ее пришлось утопить. Пришла мысль о том, что для серьезных морских походов нужно что-то более прочное и надежное. Как раз в тот момент экипаж во главе с Евгением Шкарубой находился в Австралии. А там в каждом дворе деревянные лодки. Австралия и Новая Зеландия — это страны судостроители. Постепенно пришли к идее строительства собственного деревянного судна, изучили несколько методик и остановились на лодках поморов.

Культура кораблестроения у поморов одна из самых древних, проверенная веками, и, подняв все материалы по строительству, какие были, Евгений с командой принялись строить первый карбас.

«...Карбасы — это ровесники нашего первого появления на Севере. До карбаса были шняки, кочи, мологи, всё это лодки поморов, которые нужны дома, для бытовых нужд. На карбасе, который мы построили, дойдем сначала до Великого Устюга, потом до Архангельска. Дальше, весной, до Мангазеи. Мастера, которые знают технологии строительства карбасов, уходят, нужно все успеть сделать, перенять опыт, снять фильмы».

Вместимость судна, сделанного в Москве – двадцать человек. Корабль специально сделали большим, для того чтобы взять на борт ученых, архитекторов, которые будут читать лекции в разных городах на пути к Мангазее. Из Архангельска на Мангазею команда во главе в Евгением Шкарубой пойдет следующим летом. Точнее команд будет четыре, они будут меняться по пути. И три этапа похода, которые четко и подробно планируются заранее, на берегу. Будет и несколько коммерческих мест, на которые принимаются желающие пройти необычный, смелый морской путь по одному из самых сложных и непредсказуемых морей – Белому.

«...Будем освещать историю кораблестроения. Проект посвящается технологии открытий. Когда вернемся, вместе с Музеем Москвы и Политехническим Музеем откроем выставку и проект, посвященный строительству поморских кораблей. Покажем сам карбас и людей, которые шли на корабле и которых мы встретили на своем пути», — говорит Евгений.

Строительство карбаса привлекло очень много людей из самых разных слоев. Помогают кто чем может. Кто-то деньгами, кто-то приготовлением вкусного обеда, а кто-то руками и делом, как, например, Александр Антонов, архитектор из Архангельска.

«Архангельск маленький. Услышал, что строятся такие корабли, по технологии, которая веками складывалась и почти не изменилась. Уж не помню, как оказался там, Женя (Евгений Шкаруба) позвонил, кажется, и я пришел. Шхуну тогда строили, и решили еще своими руками сделать арт-пространство, аналогов которому нет не только в Архангельске, но и в мире. Я им помогал с технологиями. А методы строительства самого карбаса за пятьсот лет не изменились. Шуруповерт сейчас плотников испортил. Раньше любой мог топором что-нибудь стюкать, баню, дом, лодку».

Этот проект создан для того, чтобы сохранить традиции. Сохранить простую и такую по-человечески понятную поморскую культуру. Чтобы не забывали, как можно без единого гвоздя, одним топором, скобелем и умелой командой построить прочный корабль. Из того что доступно и растет в избытке, из елки и сосны. Сохранить скромный и простой поморский быт, сохранить корни.

Было поверье у древних жителей приморья о трех мирах. О мире живых, мире мертвых, и мире тех, кто ушел в море. Море, как чистилище. Оно объединяет, убирает все границы, временные и территориальные. И еще, как писал Эрнест Хемингуэй, человек в море никогда не бывает одинок. Потому что, перед стихией многое, что казалось важным на берегу, становится второстепенным. И на первое место выходит жизнь, за которую приходится бороться. И в одиночку это сделать очень непросто. Важна слаженная, умелая команда.

И у Евгения такая команда есть. А еще есть люди, которые всегда готовы поддержать уникальные проекты. Экс- губернатор Архангельска Игорь Орлов, который в 2019 году поддержал идею строительства карбасов, идею верфи и помог с организацией процессов, новосибирские художники Александр Шабуров и Вячеслав Мизин, участники группы «Синие носы», помогли с продвижением и реализацией проекта в Москве, дирекция музея Москвы выделила площадку.

Именно благодаря всеобщим усилиям, работе волонтеров, корабль, который наречен именем «Матера», в середине сентября будет спущен на воду и пройдет, развернув красивые яркие паруса, свой первый морской путь до Архангельска