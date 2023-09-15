Совет по инвестициям: индустриальный парк, ТЛК и завод горячего цинкования получат поддержку региона

Губернатор Андрей Травников 14 сентября провел заседание Совета по инвестициям Новосибирской области. Участники совета одобрили поддержку проектов индустриального парка, транспортно-логистический комплекса, завода горячего цинкования.

О результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Новосибирской области по итогам 2022 года главе региона доложил министр экономического развития области Лев Решетников.

По итогам 2022 года регион занял 13 место в рейтинге, при этом улучшив свои позиции относительно общего балла — от вырос почти на 4 пункта. Регион достиг лучшего результата по Сибирскому федеральному округу. Улучшения произошли по 23 показателям.

Новосибирская область занимает лидерские позиции в Российской Федерации по среднему времени подключения к сетям водоснабжения; получению в аренду земельных участков, с проведением торгов; количеству субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. человек.

На последнем заседании участники обсудили важные инвестиционные проекты, включая строительство индустриального парка «Мичуринский Кластер», развитие транспортно-логистического комплекса в Линёво и создание завода по горячему цинкованию в Новосибирском районе.

Возведение индустриального парка «Мичуринский Кластер» предполагает создание производственно-складских объектов относительно небольших, с индивидуальным входом, воротами и административным блоком, что востребовано субъектами малого и среднего предпринимательства. Выбранный формат позволит предприятиям сократить негативное влияние на окружающую среду. Это решение также предполагает, что производство, офисы и склады в одном месте будут расположены в одном месте.

Площадь участка индустриального парка составляет 20 га. Объем инвестиций в проект может составить около 5 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать к 2027 году 200 рабочих мест. Налоговые платежи в консолидированный бюджет Новосибирской области за срок окупаемости, 2023–2034 гг., составят более 1,3 млрд рублей.

Проект транспортно-логистического комплекса предполагает создание на территории опережающего социально-экономического развития «Линево» предприятия, которое будет предоставлять услуги по приемке и переработке грузов экспедиторских, транспортных компаний, оказывать помощь в хранении грузов, в том числе резидентам ТОСЭР, необходимых для реализации их инициатив.

Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 70 млн. руб. Налоговые платежи за 2023-2027 гг. в консолидированный бюджет Новосибирской области составят около 30 млн руб. Запуск предприятия создаст 80 новых рабочих мест.

Цель инвестиционного проекта по созданию завода горячего цинкования — оказание услуг по горячему цинкованию металлоконструкций для предприятий строительной отрасли и машиностроения. Планируемый объем производства — 40 тыс. тонн в год.

Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 850 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 150 новых рабочих мест. В консолидированный бюджет региона, за период окупаемости проекта, поступит около 325 млн рублей. Значительная часть конструкций и оборудования завода будет произведена в Новосибирской области.