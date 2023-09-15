Стюардесса севшего в поле самолета под Новосибирском поблагодарила пассажиров за помощь

Пассажиры согласили помочь экипажу самолёта, который приземлился в поле под Новосибирском.

Стюардесса Дарья Глушакова, которая была на борту самолёта, совершившего аварийную посадку в поле под Новосибирском, выразила благодарность пассажирам за их отзывчивость. Об этом сообщают Известия.

Девушка поделилась, что командир самолета передал ей информацию о том, что они летят в Новосибирск и готовятся к аварийной посадке. Глушакова распределила зоны ответственности между бортпроводниками и попросила пассажиров, которые могут помочь.

Мужчины, которых попросил экипаж помочь на случай непредвиденных ситуаций, охотно согласились.Глушакова выразила свою благодарность пассажирам, которые помогли в такой экстренной ситуации

Она также сообщила, что посадка прошла мягко благодаря тому, что самолет сел на пшеничное поле, которое смягчило удар.

Как ранее писал Сиб.фм, 12 сентября Airbus A320, следовавший из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку в поле под Новосибирском. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства.