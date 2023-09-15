В КХЛ назвали причину непроведения матча звезд лиги в ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске

Глава КХЛ Морозов озвучил причину непроведения матча звезд лиги в ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске.

Глава хоккейной континентальной лиги Александр Морозов, объяснил причину проведения матча звезд лиги 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге, на «СКА-Арене», а не в новых ледовых дворцах спорта в Новосибирске или Омске. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что ни от представителей «Сибирь-Арена» в Новосибирске, ни от «G-Drive Арена» в Омске не поступало предложений на проведение Матча звезд КХЛ.

Гендиректор новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил журналистам, что в Новосибирске идет переходный период в связи с введением нового дворца. Кроме это, Фастовский отметил, что в планах модернизация освещения, а также льда.