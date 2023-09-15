В Новосибирске киберспортсмены сыграют в DOTA 2 за 3 миллиона рублей

В Новосибирской области с 25 сентября стартует турнир «Киберпатриот QUAZAR» — в нём участники смогут заработать 3 миллиона рублей.

Организаторами необычного спортивного мероприятия выступают Федерация компьютерного спорта Новосибирской области, АНО ЦРКС «Квазар» и региональное министерство физической культуры и спорта.

Турнир будет довольно сильно растянут во времени: он стартует 25 сентября и продлится до апреля следующего года. Соревнования будут проводиться в двух дисциплинах: боевая арена () и тактический трехмерный бой (CS: GO). Площадкой, где сразятся киберспорсмены станет «DOTA 2». Общий призовой фонд соревнований – 3 миллиона рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, участие в турнире могут принять участие, как студенты, так и школьники, начиная с 14 лет.

«Соревнования впервые пройдут в новом формате, ориентированном на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодых людей, увлекающихся компьютерным спортом. Участники будут выполнять общественно полезные задания социальной направленности, а каждый этап соревнований будет посвящен выдающимся деятелям нашей страны – ученым, полководцам, писателям», — рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Кстати, в Новосибирском государственном техническом университете готовят геймеров для соревнований на Всероссийской киберспортивной студенческой лиге ещё с 2018 года.