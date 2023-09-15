В Новосибирске медик Новосёлов допустил в ноябре вспышку гриппа и COVID-19

В Новосибирске специалист прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом и гриппом.

В Новосибирске зафиксировали сезонное обострение заболеваемостью гриппом, коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Об этом сообщил кандидат медицинских наук Яков Новосёлов, передает «МК в Новосибирске».

Он подчеркнул, что подобное наблюдается ежегодно на протяжении десятилетий. Отмечается преимущественно постепенный рост. К третьему осеннему месяцу будет фиксироваться пиковая ситуация.

«Сейчас ещё рост не особенно сильный, будет хуже. К октябрю заболевших будет больше, к ноябрю – ещё больше. Причём теперь заражаются не только гриппом и ОРВИ, но и COVID-19, который тоже стал сезонной инфекцией», — сказал медик.

Кроме того, эксперт рассказал, что обострения избежать не удастся. Он указал на более активное распространение COVID-19. При этом человек переносит заболевание в более легкой форме. Симптомы у граждан аналогичные тем, которые есть при гриппе. Чтобы установить, чем человек болен, требуется ПЦР-тест. Новосёлов призвал граждан пить витамины, придерживаться правильного образа жизни, регулярного мытья рук на период обострений. Также он отметил важность ограничения массовых мероприятий.

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