В Новосибирске на продажу выставили особняк в стиле Версальского дворца за 43 млн рублей

В Новосибирске продают коттедж за 43 миллиона рублей.

В Новосибирске появилось объявление о продаже роскошного трехэтажного особняка, расположенного в сосновом бору в Заельцовском районе города.





По фотографиям видно, что отделка в доме выполнена в классическом стиле, напоминающем Версальский дворец. Общая площадь дома составляет более 500 квадратных метров, а на участке земли площадью в семь соток находятся гараж и беседка-барбекю. Цена дома 43 миллиона рублей.

Кроме этого, в доме есть бассейн и испанский бар из дерева, а также пять спален.



Напомним, в Новосибирске продают коттедж с садом, СПА и тремя гардеробными за 102 млн рублей.