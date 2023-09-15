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общество

В Новосибирске на продажу выставили особняк в стиле Версальского дворца за 43 млн рублей

Фото: Жилфонд

В Новосибирске продают коттедж за 43 миллиона рублей.

В Новосибирске появилось объявление о продаже роскошного трехэтажного особняка, расположенного в сосновом бору в Заельцовском районе города.

Фото В Новосибирске на продажу выставили особняк в стиле Версальского дворца за 43 млн рублей 2

По фотографиям видно, что отделка в доме выполнена в классическом стиле, напоминающем Версальский дворец. Общая площадь дома составляет более 500 квадратных метров, а на участке земли площадью в семь соток находятся гараж и беседка-барбекю. Цена дома 43 миллиона рублей.

Кроме этого, в доме есть бассейн и испанский бар из дерева, а также пять спален.

Напомним, в Новосибирске продают коттедж с садом, СПА и тремя гардеробными за 102 млн рублей.

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Дамир Трубников

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