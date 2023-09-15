В Новосибирске прапорщика осудили на 5 лет за 5 дней самоволки

В Новосибирске суд вынес приговор военнослужащему за дезертирство.

Новосибирский гарнизонный военный суд осудил прапорщика Виктора Покусина на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы за то, что он покинул воинскую часть на 5 дней.

Военнослужащий отбыл не прибыл к месту несения службы 14 июня 2023 года, сменил телефон и сим-карту, уехал в Алтайский край, скрывался от военнослужащий, но его нашли за 5 дней и вернули в Новосибирск.

Его осудили по ч.3 ст. 338 УК РФ на 5 лет 6 месяцев.

Также ранее Покусин был осуждён по ч. 2.1 ст. 337 УК РФ на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год (приговор вступил в законную силу 26.04.23 г.), и суммарный срок по двум статьям составил 6 лет в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу, и при желании прапорщик сможет его обжаловать.