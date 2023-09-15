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общество

В Новосибирске пьяная хозяйка кота уснула на полу ветклиники — охрана не смогла её разбудить

Фото: АБ "Гвардия"

В Новосибирске пьяная хозяйка кота не смогла подписать документы из-за крепкого сна.

В четверг, 14 сентября, администратор ветклиники попросила группу быстрого реагировани вывести из клиники женщину, которая уснула на полу холла, ожидая кастрации своего кота Персика. Об этом сообщили в пресс-службе АБ "Гвардия".

Прибывшие сотрудники установили, что женщина была в сильном алкогольном состоянии. Врачи не могли начать операцию без её письменного согласия.

Гвардейцы попытались привести женщину в сознание, но не смогли и вызвали скорую помощь. Прибывшие врачи увезли женщину с котом в больницу.

Напомним, в Новосибирске охранники АБ «Гвардия» задержали вора-наркомана в розыске.

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Дамир Трубников

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