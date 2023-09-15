В Новосибирске в выходные будет трудно дышать из-за вредных примесей

В мэрии Новосибирска предупредили о скоплении вредных примесей в предстоящие выходные.

Мэрия Новосибирска предупредила об ухудшении состояния воздуха в предстоящие выходные. Возможно, что уже завтра будет нечем дышать.

«В Новосибирске объявлен режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания вредных примесей. Он будет действовать с 10 часов 16 сентября до 18 часов 18 сентября»,

- говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Что касается данных Западно-Сибирского гидрометцентра, то на сайте УГМС пока данных о скоплении в воздухе вредных примесей на выходные нет. Показатели пятницы – в норме, накоплений вредных веществ не наблюдается.

Напомним, постоянно повышенные показатели сервис IQAir.com выдавал в мае: в некоторых случаях загрязнение вредных веществ превышало норму в 23 раза. Однако к началу лета ресурс прекратил свою работу.