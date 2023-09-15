В Новосибирске заметили онаниста на берегу Обского моря

В Новосибирске мужчина мастурбировал на отдыхающих у Обского моря.

В группе "Сообщество Академгородка" в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о мастурбирующем мужчине в Новосибирске.

По словам очевидцев, мужчина крупного телосложения, одет в тёмную одежду и синюю кепку, находился в паре метров от тропинки у Бедского шоссе и удовлетворял себя, смотря при этом на проходящих мимо людей. Горожане, проходящие к Обскому морю через эту тропинку, призывают быть осторожными.

Ранее Сиб.фм сообщал об эксгибиционисте в маске, который ходит около жилых домов на Шлюзе. Местные жители написали, что уже видели этого мужчину осенью прошлого года.

Также эксгибиционист пугает девушек в автобусах Новосибирска. По словам автора публикации, некий мужчина 45-50 лет подсаживается к молодым девушкам в общественном транспорте и демонстрирует им свои половые органы. Эксгибиционист был замечен в автобусах на ОбьГЭСе №45,45к, выходит на остановке «Приморской».