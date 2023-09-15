В Новосибирске женщина ударила ножом подругу из-за громкой музыки

В Новосибирске женщина попала в больницу после ссоры с подругой из-за громкой музыки.

В Новосибирске 51-летняя женщина не менее двух раз ударила знакомую ножом из-за громкой музыки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, женщины вместе распивали алкоголь в марте 2023 года, однако между ними произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая достала нож и нанесла удары в жизненно-важные органы. Пострадавшую с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

На подозреваемую возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Прокурор Кировского района утвердил обвинительное заключение. Ей грозит до 10 лет колонии.



Напомним, в Новосибирске супруга ранила мужа ножом во время ссоры.