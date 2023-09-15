Ведьма из Новосибирска Елена Голунова прилетит на родину снимать порчу за 25 тысяч

Жители Новосибирска раскупили все места на приём у экстрасенса Елены Голуновой.

Звезда телешоу "Битва экстрасенсов" Елена Голунова посетит Новосибирск в конце сентября. Она в течение четырёх дней будет принимать "проклятых" жителей региона. Все места на конец сентября уже распроданы, и запись теперь ведется на последние дни октября. Однако, чтобы дозвониться до приемной, потребуется несколько дней, так как трубку там берут редко. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Объявление о приемах было опубликовано на странице Елены Голуновой в социальной сети "Вконтакте". Большую часть месяца ведьма работает в Москве, а последние несколько дней выделяет для Новосибирска.

Чтобы записаться на встречу с Голуновой, нужно позвонить по указанному в посте номеру телефона. Однако, участники могут столкнуться с трудностями, пытаясь связаться с приемной Голуновой, так как там трубку берут редко, и обычно перезванивают вечером.

Корреспондент «МК в Новосибирске» выяснил, что стоимость приема составляет 25 тысяч рублей, и оплату принимают только наличными. К слову, год назад цена на прием была такой же.

По заверению секретаря Голуновой по телефону, во время приема можно узнать причины бед, которые происходят в жизни, а также снять порчу, проклятие и решить другие подобные проблемы. Все это будет сделано за одно посещение. Никаких дополнительных платежей или вторых приемов не потребуется.

Навести проклятье или порчу не представляется возможным, так как ведьма не занимается "черными" ритуалами, которые приносят зло.

Приемы будут проводиться в здании, расположенном в центре города на Новосибирске (точный адрес сообщат участникам, которые есть в списке ожидания). Длительность приема индивидуальна и может занять от 30 минут до нескольких часов в зависимости от ситуации и проблемы. "Например, для снятия порчи потребуется выполнение ритуала, и это займет некоторое время", — пояснила секретарь.