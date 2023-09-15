Виктор Толоконский сравнил пробки в Красноярске и в Новосибирске

Бывший губернатор Виктор Толоконский сравнил пробки в Новосибирске и Красноярске.

Пробки в Новосибирске являются не такими критичными, как в соседнем Красноярске. Об этом заявил экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский во время беседы на радио "Городская волна".

По словам Виктора Толоконского, в Новосибирске пробки ещё смягчены, потому что город молодой и строили его недавно, с заделом на активное движение. В противовес этому, в Красноярске и Томске улицы более узкие и зажатые между старыми домами, поставленными близко к тротуарам.

Как считает бывший губернатор региона, в Новосибирске не хватает двухуровневых развязок. Например, не помешала бы развязка с эстакадой на перекрёстках Ипподромской с Кропоткина и Военной. Если в советские годы в городе активно добавляли светофоры с левыми поворотами считались ускорителями движения, то сейчас они только замедляют, и выгоднее делать «искусственное кольцо для разворотов», чтобы левый ряд вовсе не тормозил при движении.

Каждый год население Новосибирска прирастает на 20-25 тысяч человек, поэтому при проектировке города надо сразу строить схемы движения с расчетом на 2 миллиона человек и более. Однако, взрывного роста как во второй половине 20 века ждать уже не следует.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске проект транспортной развязки около Матвеевки могут одобрить в октябре.