Водитель сгорел заживо в машине после жуткого ДТП в Твери

В Твери на улице Дарвина произошло страшное ДТП.

15 сентября 2023 года в городе Тверь на улице Дарвина произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Во время аварии легковой автомобиль внезапно загорелся посреди дороги.

По информации, полученной от МЧС России по Тверской области, ДТП произошло возле Дорожно-транспортного департамента МВД. На дороге столкнулись три автомобиля одновременно. На видеозаписи видно, как языки пламени бушуют в районе передней части автомобиля.

Представители Управления МВД России по Тверской области уточняют, что причиной аварии стал выезд BMW на встречную полосу (причина выясняется).

Автомобиль BMW столкнулся с движущейся встречной Toyota Rav 4 и в результате загорелся. Водитель BMW погиб в огне. Водителю Toyota оказывается медицинская помощь.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные службы №4 и две автоцистерны. Пожар был успешно потушен.