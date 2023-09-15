Вокзал на станции Бердск в Новосибирской области торжественно открыт после реконструкции

Сегодня, 15 сентября, после комплексной реконструкции торжественно открыт вокзальный комплекс на станции Бердск Западно-Сибирской магистрали в Новосибирской области. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов и мэр города Бердска Роман Бурдин.

«Мы учли просьбы жителей города Бердска о сохранении здания старого вокзала 1914 года постройки. Сегодня реконструированный вокзальный комплекс на станции Бердск готов обслуживать все категории граждан, в том числе и пассажиров с детьми, и маломобильных пассажиров», — сообщил Евгений Дербилов.

Мэр Бердска Роман Бурдин поблагодарил железнодорожников за проделанную работу, а пассажиров за терпение.

«Вокзал стал еще одной визитной карточкой города, а жители и пассажиры уже успели оценить красоту и удобство, оставляя положительные отзывы о новом объекте», — отметил он.

В старом здании вокзала размещаются служебно-технические и административные комнаты. В новом терминале обустроены помещения для пассажиров пригородного сообщения и дальнего следования, административные и санитарно-бытовые — для работников. Площадь застройки нового здания почти 1779,6 м2.

Кроме того, на территории вокзального комплекса обустроена стоянка с навесом для рейсовых междугородних автобусов и платформа для посадки пассажиров.

При реконструкции старого здания вокзала было учтено мнение жителей города, и максимально сохранен его внешний вид: декоративные и конструктивные элементы крыши, кладки внешних стен — клинчатые перемычки, рельеф наличников проемов, деревянные кронштейны.

Также специалисты сохранили памятный геодезический знак времен строительства вокзала.

На новом вокзальном комплексе созданы все необходимые условия для маломобильных пассажиров: оборудованы специализированные места отдыха, для спуска с тротуаров на проезжую часть предусмотрены пандусы, для инвалидов с нарушением функции зрения — направляющие и предупреждающие тактильные полосы контрастных цветов на территории комплекса и вдоль посадочных платформ.

В процессе строительства объекта заменили оборудование и комплектующие импортного производства на российские аналоги.

Единовременная вместимость вокзала Бердска — 250 человек пассажиров пригородного сообщения и 50 пассажиров поездов дальнего следования, а среднесуточный пассажиропоток 2800 человек.

При участии администрации Бердска увязаны проектные решения по прилеганию территории привокзальной площади к автомобильной дороге. Силами МКУ «Управление Капитального Строительства» выполнено благоустройство автомобильной развязки и обустройство въезда на привокзальную площадь.

Также в перспективе планируется реализация второго и третьего этапов развития станции:

2 этап: удлинение перронной части существующей платформы с заменой ригельной части и реконструкция существующей островной платформы;

3 этап: обеспечение доступа на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп населения. Существующий пешеходный мост после переоборудования будет использоваться как транзитный переход через железную дорогу. Также предусмотрено строительство досмотрового павильона для обеспечения транспортной безопасности.

Проектно-сметная документация на данные этапы разработана в полном объеме.