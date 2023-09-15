Жители Новосибирска назвали худшие школы города

В Новосибирске появился ТОП худших школ по отзывам учащихся и родителей.

Жители Новосибирска составили рейтинг худших школ города. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Самый низкий рейтинг в 2,5 балла получила школа №52. Это небольшая школа с 500 учениками. Она является одной из старейших школ в Новосибирске.

Бывший ученик рассказал, что школа №52 хорошо приспособлена для тех, кто хочет научиться пить или курить. Хорошие отзывы относятся только к отдельным учителям учреждения.

Школа №73 на улице Котовского получила 2,8 балла и 27 отзывов. Один из родителей написал, что директор постоянно делает замечания девочкам из-за одежды, а учителя убивают любую мотивацию к учебе.

Школа №29, расположенная в центре города за театром «Глобус», получила оценку в 2,9 балла. Один из пользователей написал, что дверь в мужском туалете сносят каждый день, а в женском туалете в последней кабинке нет двери. Хвалят учителей русского языка и литературы, но ругают авторские программы по отдельным предметам.

Школа №87 на улице Доватора набрала 2,9 балла на основе 228 отзывов на Яндекс.Картах. По комментариям, дети ненавидят эту школу. Бывший ученик рассказал, что за десятилетия ничего не изменилось, учителя по-прежнему унижают детей. Однако в 2023 году пользователь Михаил сообщил, что еда в столовой вкусная, и отметил хорошую работу отдельных учителей.

Школа №194 на улице Лазурная получила три звезды на основе 30 отзывов на Яндекс.Картах. Оценки школе поставили 154 автора. Бывший ученик рассказал, что вся школа обваливается, денег на ремонт нет, в столовой готовят отраву из отходов. Тараканы сидят прямо на тетрадках.



Напомним, в Новосибирске пользователи сервиса 2GIS выбрали худшие и лучшие вузы города в 2023 году.