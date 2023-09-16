Ещё один самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился после ЧП под Новосибирском

Ранее в Новосибирской области самолёт «Уральских авиалиний» приземлился в поле.

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно приземлился после технической неисправности. Возникшие проблемы с системой заставили командира воздушного судна принять решение о возвращении в аэропорт Екатеринбурга. Посадка прошла успешно, на борту никто не пострадал.

Это уже второй инцидент с самолетом данной авиакомпании в последние несколько дней. Напомним, что 12 сентября пассажирский Airbus320 «Уральских авиалиний», следовавший из Сочи в Омск, также приземлился на поле в Новосибирской области из-за отказа гидросистемы. Всего на борту находилось 170 человек, включая детей и членов экипажа.

Столкнувшись с подобными сложностями, другие авиакомпании также испытывали проблемы. 11 сентября самолеты Azur Air и Red Wings вынуждены были совершить аварийные посадки из-за отказа гидравлической системы.

Представители «Уральских авиалиний» заявили, что все происшествия были вызваны техническими неполадками и обеспечение безопасности пассажиров всегда является приоритетом для компании.