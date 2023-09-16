Генерал Сергей Суровикин из Новосибирска был замечен в Алжире

Информация о местоположении генерала армии Сергея Суровикина из Новосибирска была обнаружена в СМИ.

Согласно данным, опубликованным «Коммерсантом», генерал Сергей Суровикин вместе с делегацией Министерства обороны РФ находится в Алжире. Источник информации — близкий к военнослужащему лицо. Было представлено фото генерала во время его рабочей поездки.

Посещение Алжира генералом связано с активизацией внешнеполитической деятельности России на востоке.

Ранее было отмечено, что официальные данные о генерале были удалены с веб-сайта Министерства обороны РФ. Кроме того, появилась информация о его новом назначении: Суровикин возглавил координационный комитет СНГ по противовоздушной обороне.