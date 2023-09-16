ХК «Сибирь» уступил «Сочи» по буллитам и проиграл третий матч подряд

Новосибирская «Сибирь» проиграла «Сочи» на выезде.

ХК «Сочи» одержал победу над «Сибирью» со счётом 4:2 на своем льду 15 сентября.

В составе «леопардов» голы забили Артур Тянулин, Михал Криштоф, Борна Рендулич и Артем Николаев. У сибиряков голы на свой счет записали Николай Прохоркин и Тэйлор Бек.

Матвей Мичков, нападающий «Сочи», который арендован у СКА, провел свой второй матч за команду и на этот раз не смог отметиться результативными действиями. Согласно официальной статистике КХЛ, 18-летний хоккеист сделал 10 бросков по воротам соперника, проведя при этом около 15 минут на льду.

Для «Сибири» это третье подряд поражение в текущем сезоне.

Напомним, ранее «Сибирь» разгромно проиграла «Автомобилисту» со счетом 1:6.