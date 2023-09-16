Никто не вернётся: в Госдуме ответили на вопрос о ротации мобилизованных

В Государственной Думе ответили на вопрос о ротации мобилизованных участников специальной операции (СВО).

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что мобилизованные вернутся домой только после завершения СВО. Он отметил, что для участников операции предусмотрены отпуска, однако ротация не предусмотрена. Каждому солдату положен отпуск за каждые шесть месяцев службы.

Картаполов также отметил, что набор контрактников в армию происходит непрерывно, так как формируются новые части и пополняются подразделения. Он подчеркнул, что несколько солдат получают ранения, но подразделение должно оставаться боеспособным.

Член комитета по обороне Виктор Соболев сообщил изданию URA.ru, что в России будут сокращать список заболеваний, из-за которых не берут в армию. Он привел пример плоскостопия, которое раньше не являлось препятствием для службы. Соболев отметил, что изменения будут направлены на уменьшение числа таких заболеваний, которые не мешают исполнению служебных обязанностей. Он подчеркнул, что в конечном итоге кто-то должен защищать родину, иначе не будет кому служить.

Напомним, ранее комбат элитного новосибирского батальона "Вега" Панфёров выразил своё недоверие во вторую волну мобилизации.