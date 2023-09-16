Новосибирцы 19 сентября увидят в небе Нептун — это самая дальняя планета Солнечной системы

Новосибирцы смогут увидеть планету Нептун.

19 сентября жители Новосибирска смогут наблюдать редкое астрономическое явление — планету Нептун. Солнце, Земля и Нептун выстроятся в одну линию, создавая необычное космическое противостояние. Об этом сообщает Московский планетарий.

Нептун будет виден на востоке. Лучшее время для наблюдения — 19.54 по московскому времени, или 16.54 по местному. Астрономы рекомендуют любителям приобрести простой телескоп для более детального рассмотрения.

Планета Нептун будет напоминать фиалковый шар и будет находиться в созвездии Рыб, на границе с созвездием Водолея.

Напомним, что Нептун — самая удаленная планета от Солнца. Она делает полный оборот вокруг своей звезды за 165 земных лет и имеет массу, превышающую массу Земли в 17,2 раза.